Na úvod si objasnime jeden veľmi dôležitý fakt -parkour nie je gymnastika. Sú to dve veľmi odlišné disciplíny a nanešťastie pre gymnastiku, jej popularita v posledných rokoch klesá.

FIG potrebuje parkour, parkour nepotrebuje FIG

Na úvod si objasnime jeden veľmi dôležitý fakt -parkour nie je gymnastika. Sú to dve veľmi odlišné disciplíny a nanešťastie pre gymnastiku, jej popularita v posledných rokoch klesá. Čo sa naopak týka parkouru, jeho popularita stúpa.

A tento stúpajúci trend nezostal nepovšimnutý Medzinarodnou Gymnastickou Federáciou (FIG), ktorá by chcela veci ohľadom parkouru vziať do svojich rúk.





Zopár faktov predtým, ako začneme(podľa Parkour Generation[1]):

Parkour nie je a nikdy nebol disciplínou gymnastiky.

Parkour je presným opakom gymnastiky (gymnastika je majstrovstvo predpísanej množiny techník v špecificky definovanom prostredí, parkour je adaptívny, praktický pohyb, ktorý nevyžaduje žiadne presné podmienky).

Parkour vznikol samostatne, má vlastnú históriu, kultúru, komunity a veľmi jasnú identitu

Parkour má vlastný stanovený systém vzdelávania trénerov a princípy aktivity a vývoja. Veľmi dobre organizované a etablované parkour komunity na celom svete opakovane odolávajú očividnému privlastneniu si organizáciou, ktorá sa zúfalo snaží zvýšiť počet svojich členov a udržať si relevantnosť v meniacom sa svete.

Čo je vo veci?

FIG vyhlásila parkour ôsmou disciplínou gymnastiky. Ako dôvod uvádzajú “zvýšenie príťažlivosti gymnastiky”, no skutočným dôvodom tohto rozhodnutia vyzerá byť finančná motivácia.





Ako FIG zatiaľ postupovala pri presadzovaní svojho návrhu spraviť z parkouru oficiálnu súťažnú gymnastickú disciplínu?

FIG chcela tento nápad uskutočniť so všetkými deviatimi zakladateľmi parkouru. Dvaja z nich (David Belle, Charles Perriere) najprv vyzerali byť nápadu naklonení, ďalší piati hneď verejne vyjadrili nesúhlas a zvyšní dvaja sa rozhodli svoj názor nevyjadriť (napr. Sebastian Foucan).

David Belle sa však napriek prvotnému záujmu od celej veci neskôr dištancoval a Charles Perriere ako jediný tento nápad stále podporuje.

FIG napriek vlažným reakciám zakladateľov parkouru začala organizovať Svetový pohár, súčasťou ktorého boli kvalifikačné súťaže v parkoure (prvé súťaže slúžili len na ukážku a akési zoznámenie sa širokej verejnosti s parkourom, preto boli zúčastnení atléti za účasť platení).

Svetový pohár bol organizovaný v rámciFestival International des Sports Extrêmes(FISE). Cieľom FISE, rovnako ako aj FIG, je mať parkour na olympiáde v roku 2024 v Paríži vďaka IOC súhlasu. V minulosti bola rovnaká situácia napríklad so snowboardingom a BMX. Väčšina parkour komunity (globálnej) je proti návrhu, aby bol parkour na Olympiáde pod FIG a preto sa začali podnikať rôzne kroky, aby sa tak nestalo. Napríklad :

Jednotliví parkouristi a parkour skupiny píšu petície, bojkotujú a píšu príspevky na sociálnych médiách Minimálne 20 otvorených listov od parkour komunít a federácií adresovaným FIG, ktoré žiadajú zastavenie ich činnosti ohľadom parkouru Parkour Earth združenie bolo založené šiestimi uznávanými federáciami s cieľom byť medzinárodnou federáciou zastrešujúcou parkour[2]





Čo sa nám ako parkouristom nepáči?

Prostými slovami - jednoducho prišla organizácia, ktorá nevie o parkoure nič a domnieva sa, že je lepšia v manažovaní parkouru ako športu.

Potenciálnym problémom je napríklad to, že ak niekto bude chcieť byť parkour trénerom a zabezpečiť si vierohodnosť, bude potrebovať licenciu od FIG.

Rovnako, ak by niekto chcel mať telocvičňu, bude potrebovať licenciu od FIG. Pretože rodičia detí, ktorí budú vidieť parkour na olympiáde, pôjdu hľadať olympijský parkour.Takýto parkour nemá rovnaké princípy a charakter, je iba ochudobnenou verziou toho, čo kedysi vzniklo vo Francúzku.Preto stále aktívni zakladatelia parkouru (Yamakasi) nepodporujú FIG!

APEX z USA boli pôvodne oslovení FIG, aby pomohli priniesť ich existujúci koncept time trials do Francúzka na prezentáciu. FIG sľúbila, že názov bude OCR (Obstacle Course Race - prekážkový beh) a nikde nebude spomenuté parkour alebo freerun.Toto sa neskôr ukázalo ako klamstvo a APEX INTL 2017 súťaž bola zrušená na základe FIG zavádzania APEX.[4]





Súťaže v parkoure v USA

V USA existujú parkour súťaže organizované ľuďmi z parkour komunity ako napríklad NAPC (North American Parkour Championship, organizovaný pod záštitou Sports Parkour League) a WCPC (West Coast Parkour Championship). Tieto súťaže majú podporu parkour komunít aj preto, lebo organizátori sú parkouristi a rozumejú parkour komunite. Ktokoľvek sa môže zúčastniť týchto súťaží, ak prejde kvalifikáciou.

V prípade súťaží organizovaných s FIG však bude situácia iná.Nie každý záujemca sa bude môcť prihlásiť na súťaž organizovanú v spolupráci s FIG, pretože FIG akceptuje iba atlétov (športovcov) zo svojich radov - takže ak sa niekto chce zúčastniť, musí byť členom organizácie zastrešenou FIG.





Výhody

Parkour bude na Olympiáde Niekto môže vidieť toto ako výhodu, ale to bude veľmi iný parkour, dôvody a štýl zobrazenia budú takisto iné

Viac možností ako byť profesionálny parkour športovec

Viac možností ako si zarobiť ako parkour športovec

Nevýhody

Licencie od FIG - FIG nemá žiadne právo licencovať čokoľvek, čo sa týka parkouru. Napriek tomu už začali licencovať trénerov a rozhodcov. FIG tiež bude diktovať koľko tieto licencie budú stáť.

Štandardizácia parkouru ako športu. Toto obmedzí parkour a FIG bude rozhodovať o kritériách a výkonoch, ktoré majú byť splnené.

Charakter parkouru, ako ho poznáme sa neustále mení a vyvíja. S príchodom FIG už nebudú parkouristi za týmto vývinom a motivácia FIG nebude mať parkour komunitu na prvom mieste.

Parkour stratí hodnoty uznávané parkouristami na celom svete

Ľudia začnú robiť parkour len pre peniaze a súťaže

Komunita, ako ju poznáme sa stratí. Momentálne je komunita veľmi otvorená.Dá sa cestovať a stretnúť s parkouristami z celého sveta aj bez predošlej osobnej známosti. Častokrát sa dá aj prespať u niekoho, koho ste predtým nestretli. Toto nie je zvyčajné v gymnastickej komunite. Pretože s príchodom serióznych súťaží hlavným dôvodom parkouru nebude sústredenie sa na komunitu a prostredníctvom parkouru prekonávanie samého seba, ale trénovanie za účelom výkonu.





Čo môžeš urobiť ty?

Zdieľaj tento článok, aby sa vedelo čo najviac ohľadom toho, ako sa FIG dostala k “moci” nad parkourom.

Začni používať tag “weAreNotGymnastics” na sociálnych médiách, rozprávaj o tom, že nepodporuješ FIG, uisti sa, že tvoja komunita a kamaráti o probléme vedia.

Podpor komunity/telocvične ktoré nepodporujú FIG

Začni organizovať non-FIG súťaže, podporuj non-FIG parkour licencie (Parkour Generations, Parkour One,...)

Nezabudni na korene parkouru, zakladatelia sú stále aktívni. Choď do Francúzska, ak máš možnosť a trénuj s nimi.

AK si FIG podporovateľ, tak nezabudni na svoje korene a snaž sa zachovať parkour kultúru a komunitu na prvom mieste (i keď to možno pôjde proti tomu, čo hlása FIG).

Taktiež si pamätaj, že ak FIG spraví niečo proti parkour (komunite) a náhodou sa od FIG oddelíš, nezabudni zdieľať svoje skúsenosti. Každý skutočný parkourista, ktorý sa rozhodne spolupracovať s FIG pridá FIG na vierohodnosti.Ak sa rozhodneš opustiť FIG,nezabudni zobrať svoju vierohodnosť so sebou azdieľaj dôvody svojho opustenia.

Parkour sa zmení.Ľudia, ktorí tvrdia že príchod FIG do parkouru nič nezmení, lebo veď stále môžeš trénovať, ako si vždy trénoval, sú na omyle. Tak isto ako nástup telocviční zmenil spôsob, akým ľudia trénujú, FIG rovnako ovplyvní mnohé.

Dá sa vidieť, ako sa outdoor komunity pomaly zmenšujú a ľudia sa viac sústredia na telocvične, lebo to je pohodlnejšie a veľakrát sa aj o parkoure dozvedia práve v telocvičniach..

Vidím to tu v Seattli (ako sa parkour komunita presunula von potom, ako sa telocvičňa zavrela). ale aj v Colorade. kde sú Apex telocvične, kde parkouristi trenujú, i keď vonku sú super spoty.Ľudia sú sociálne bytosti a potrebujú komunitu. Vždy bude tých zopár, ktorí idú proti prúdu, ale väčšina komunity bude ovplyvnená FIG a zmení sa spôsob tréningu a praktizovania.

Parkour má mladú komunitu a i keď neexistuje legitímna medzinárodná organizácia, zastrešujúca parkour (zatiaľ), tak určite nechceme, aby (outside) medzinárodná federácia vytvárala pravidlá a regule ohľadom vývoja parkour komunity. Napríklad,existuje mnoho parkour organizácií, ktoré strávili tisíce hodín práce na vývoji kvalitných vzdelávacích zdrojov a trénerských certifikácií. AK sa Národná gymnastická federácia stane jedinou autoritou v danej krajine na parkour certifikáty, parkour experti budú potlačení do úzadia, pretože nebezpečná a(alebo) zriedená verzia parkouru vyhrá.

Ak chceme ochrániť pravosť a suverénnosť parkouru, medzinárodná komunita potrebuje demokratickú, neutrálnu a autentickú medzinárodnú federáciu. V tej musí byť reprezentovaná bohatá rozdielnosť v komunite a založená na uznávaných princípoch a hodnotách dobrého vedenia.Ak my, parkour komunita, nevytvoríme takúto medzinárodnú federáciu, ostaneme zraniteľní voči vonkajším vplyvom a ziskuchtivými organizáciami

ZHRNUTIE

FIG sa pokúša zarobiť na popularite parkouru. FIG bude mať kontrolu nad súťažnými formátmi, licenciami, poisteniami, trénerskými licenciami a všetkými zastrešujúcimi pravidlami a regulami. FIG môže využiť jej súčasnú infraštruktúru na potlačenie svojich pravidiel na naše komunitné podnikateľské subjekty, súťaže a eventy.





Je parkour jediným športom, ktorý si plánuje nejaká organizácia privlastniť a prispôsobiť?

V situácii, v akej je teraz parkour (keď sa velenie snaží prebrať organizácia “zvonku”), sa v minulosti ocitlo viacero športov s nie ideálnymi výsledkami. Napríklad:

BMX

Medzinárodná BMX Federácia bola spojená s Medzinárodnou bicyklovou federáciou. BMX Nový Zéland spadá pod Bicyklovanie Nový Zéland ako jedna z disciplín. To znamená, že peniaze z Medzinárodného Olympijského Výboru, ktoré dostane Bicyklovanie NZ sú rozdelené touto organizáciou. V roku 2015 1.6 milióna z rozpočtu 6 milionóv išlo do bicyklovania a 291 tisíc do BMX. Napriek kultúrnemu dedičstvu a vývoju vlastnej aktivity, ak si medzinárodná federácia (MBF) myslí, že tvoja aktivita je podobná jej, spravia všetko preto, aby si aktivitu privlastnili.

Snowboarding

Medzinárodná Snowboardingová Federácia (ISF) bola založená v roku 1990. Stúpajúca popularita snowboardingu neušla Medzinárodnej Lyžiarskej Federácií(FIS), ktorá začlenila snowboarding pod seba v roku 1994, a začala organizovať vlastné súťaže. Medzinárodný Olympijský Výbor rozpoznal FIS ako oficiálnu organizáciu pre snowboarding. Ako výsledok boja týchto dvoch organizácií ISF bola rozpustená. Od roku 2002 existuje Svetová Snowboardová Federácia ale FIS stále kontroluje snowboarding na Olympiáde. Vrátane situácie keď FIS nepočúvla snowboard komunitu pred Olympiádou v Sochi a postavila zlú U-rampu a jediný spôsob, ako sa kvalifikovať je cez FIS kvalifikáciu a žiadnu inú kvalifikačnú súťaž (i keď komunite záleží na ostatných súťažiach). Toto bolo odsúhlasené MOV.Adaptácia športu cudzou organizáciou môže spôsobiť, že nové súťaže a pravidlá budú odsúhlasené Medzinárodným olympijským výborom (bez ohľadu na námietky od existujúcej komunity). Ak tvoj šport má súťaže zastrešované inou organizáciou, je pravdepodobné, že tejto organizácií nebude záležať na názoroch komunity, ale bude vykonávať rozhodnutia, ktoré sú výhodne pre ňu.

Lezenie

Lezenie bude na Olympiáde v Tokiu pod Medzinárodnou Federáciou Športového Lezenia(IFSC). Pôvodný návrh od IFSC bol, že sa bude jednať o viaceré disciplíny a navrch bude celková medaila. MOV ale rozhodol, že body sa budú počítať dokopy. Čo to znamená? Keďže IFSC súťaže sa počítajú ako kvalifikačné kolá na Olympiádu, tak športovci sa budú musieť zúčastniť všetkých disciplín, ak sa chcú na Olympiádu dostať.Toto zmení ako sa lezie. Znamená to, že každý sa bude musieť zúčastniť všetkých disciplín, i keď sú veľmi rozličné (rýchlostné lezenie, bouldering, športové lezenie, tradičné lezenie). Aj keď sa dostane šport na Olympiádu pod vlastnou organizáciou, Medzinárodný olympijský výbor môže rozhodnúť o tom, ako bude súťaž prebiehať, a nie organizácia. Výsledok toho rozhodnutia môže drasticky zmeniť budúcnosť športu.[5]









O autorovi:

Filip je z prvej generácie parkouru na Slovensku (začal v roku 2005), momentálne žije v Seattli (Washington) a pracuje ako parkour tréner. Je certifikovaný A.D.A.P.T LVL 1 a pokračuje k LVL 2